Presiden Moon Bawakan Pidato di Forum Oslo, Norwegia

Photo : YONHAP News

Menyongsong genap satu tahun KTT Korea Utara-Amerika Serikat (AS) yang pertama, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengumumkan 'Gagasan Oslo' untuk mewujudkan 'perdamaian untuk masyarakat Korea' yang dapat membantu kehidupan masyarakat Korea secara nyata.Presiden Moon yang sedang mengunjungi Norwegia, memberi pidato dalam 'Forum Oslo' di Universitas Oslo, Norwegia pada hari Rabu (12/6/19) malam waktu Korea, dengan mengatakan bahwa rakyat Korea akan mampu menciptakan perdamaian secara aktif ketika perdamaian secara nyata membantu kehidupan masyarakat. Perdamaian yang sesungguhnya dapat menguntungkan untuk satu sama lain.Presiden Moon secara khusus mementingkan pemecahan secara damai dari kekerasan struktural yang dialami kedua warga Korea akibat pecahnya Semenanjung Korea. Untuk itu, kerugian di zona pembatasan harus diatasi terlebih dahulu.Selain itu, Presiden Moon menegaskan perdamaian di Semenanjung Korea juga dapat mencegah konflik di negara-negara tetangga.Pencapaian perdamaian yang permanen di Semenanjung Korea berarti membongkar struktur perang dingin yang terakhir di wilayah Asia Timur, sehingga dirinya berharap perdamaian di Semenanjung Korea dapat menyumbangkan perdamaian dan rekonsiliasi di daerah sekitarnya, lalu memicu kemakmuran bersama di Asia dan Eropa.Sementara itu, Presiden Moon juga menungkapkan perasaannya menyambut genap satu tahun peringatan KTT antara Korea Utara dan AS yang pertama. Menurutnya, hubungan antara Pyongyang dan Washington yang saat ini berada di titik kebuntuan diakibatkan karena mereka saling membutuhkan waktu untuk mengerti satu sama lain secara lebih mendalam.Ditambahkannya, kedua negara tetap memperlihatkan kepercayaan dan tekad untuk berdialog setelah KTT antara Korea Utara dan AS ke-2 berakhir tanpa kesepakatan. Dengan demikian, sekarang saatnya bagi kedua pihak untuk memperdalam pengertian dan kepercayaan satu sama lain serta bertekad untuk mengadakan dialog.Presiden Moon menambahkan jalan menuju perdamaian di Semenanjung Korea tentunya tidak mudah untuk dicapai, namun pemerintah Seoul akan terus tekun berjalan menuju perdamaian.‘Forum Oslo’ diselenggarakan setiap tahunnya oleh Kementerian Luar Negeri Norwegia dan Center for Humanitarian Dialogue, sebuah organisasi diplomasi swasta yang berbasis di Swiss.