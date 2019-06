Trump Tidak Menduga akan Terima Surat dari Kim Jong-un

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan telah menerima di luar dugaannya apa yang disebutnya 'sepucuk surat yang indah' dari Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Presiden Trump menggambarkan surat tersebut sebagai surat yang sangat mengesankan selama jumpa pers bersama seusai KTT dengan Presiden Polandia pada hari Rabu (12/6/19).Trump juga mengatakan dirinya mempunyai pandangan yang sangat positif bahwa masalah nuklir Korea Utara akan dapat diselesaikan dengan baik, namun ia memastikan kembali untuk tidak berburu-buru.Pada waktu yang sama, Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun melaporkan isu-isu penting terkait Korea Utara di hadapan duta besar negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB.Biegun mengungkapkan bahwa pergerakan Korea Utara akhir-akhir ini, seperti pengiriman surat Kim kepada Trump kemungkinan dapat berdampak positif pada proses perundingan denuklirisasi.Dilaporkan pula bahwa dia juga membahas dengan para Duta Besar Dewan Keamanan PBB, mengenai terobosan dalam dialog yang mengalami kebuntuan dengan Korea Utara saat ini.Sebelumnya, media AS melansir bahwa Washington telah mengirimkan dokumen kepada Dewan Keamanan PBB yang menyerukan agar para negara anggota PBB segera menghentikan pasokan tambahan minyak sulingan kepada Korea Utara.