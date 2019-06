Biegun akan Kunjungi Korsel untuk Atur Jadwal Kunjungan Trump ke Seoul

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Stephen Biegun akan mengunjungi Korea Selatan (Korsel) sebelum Presiden AS Donald Trump berkunjung ke Seoul.Perwakilan Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan Biegun direncanakan melakukan kunjungannya di sekitar tanggal 29 Juni mendatang.Dalam kunjungan tersebut, Biegun akan mengatur jadwal kunjungan Presiden Trump ke Korsel.Sementara itu, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri Korsel Lee Do-hoon berkunjung ke AS dan memberi pidato di Atlantic Council, sebuah wadah pemikir berbasis di AS pada tanggal 19 Juni waktu setempat.