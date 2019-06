Korut Berharap Perusahaan AS Masuk ke Kawasan Industri Gaeseong

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Pendukung Kawasan Industri Gaeseong, Kim Jin-hyang menyatakan bahwa Korea Utara berharap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) untuk masuk ke Gaeseong.Dalam pertemuan dengan wartawan yang digelar di Los Angeles, AS pada hari Jumat (14/6/19) setelah acara penjelasan Kawasan Industri Gaeseong, ketua Kim mengatakan bahwa Korea Utara berpendapat bahwa perang dapat dihilangkan apabila perusahaan AS masuk ke Gaeseong.Kim menekankan bahwa jika tujuan utama dalam aliansi antara Korea Selatan dan AS adalah pencapaian perdamaian, hal itu tetap sama dalam hal Kawasan Industri Gaeseong.Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Kawasan Industri Gaeseong Jeong Gi-seob menyatakan dirinya pernah kehilangan semangat atas sejumlah berita yang menyatakan bahwa pihak AS memberi reaksi dingin di acara penjelasan tersebut, namun dia mampu menjelaskan berbagai dugaan terhadap AS mengenai penyalahgunaan gaji pekerja di Gaeseong.Menurut Jeong, jumlah gaji yang diberikan kepada para pekerja di Kawasan Industri Gaeseong pada tahun 2015 mencapai 80 juta dolar Amerika, atau 30 dolar Amerika per orang, sehingga dia menjelaskan bagaimana penyalahgunaan terhadap dana sekecil itu dirasa tidak masuk akal.