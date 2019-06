Kunjungan Xi ke Korut Berkontribusi dalam Perundingan Korut-AS

Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Lee Do-hoon mengatakan bahwa dirinya memandang kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Utara (Korut) dapat mendorong pelaksanaan perundingan antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) serta memajukan denuklirisasi Semenanjung Korea.Pendapat tersebut disampaikannya di Bandara Internasional Washington Dulles pada hari Selasa (18/619) waktu setempat untuk membahas cara dimulainya kembali negosiasi nuklir dengan Korut.Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk AS Cho Yoon-je dalam pertemuan dengan wartawan di Institut Budaya Korea di Washington pada hari Selasa menyampaikan bahwa pihaknya memperkirakan adanya kemungkinan positif kembali dilaksanakannya dialog Korut-AS.Menurutnya, surat Kim Jong-un untuk Trump dan surat dukanya untuk mendiang Mantan Ibu Negara Korea Selatan Lee Hee-ho dapat dinilai sebagai komunikasi langsung pertama dengan AS maupun Korea Selatan sejak KTT Korut-AS di Hanoi, Vietnam.KTT G20 yang akan digelar minggu depan diperkirakan menjadi titik penting untuk diplomasi terkait nuklir Korut.Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan menyatakan tekadnya untuk kembali melakukan dialog dengan Korut.