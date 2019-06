Pemakaian Dolar dalam Kawasan Industri Gaeseong Dapat Ditinjau Positif oleh AS

Photo : YONHAP News

Para pakar Amerika Serikat (AS) diketahui menyampaikan kepada para pengusaha Kawasan Industri Gaeseong yang sedang mengunjungi AS bahwa perihal pengoperasian kembali Kawasan Industri Gaeseong dapat dibahas secara positif jika meyakinkan kejelasan penggunaan dolar Amerika.Komite Penanggulangan Darurat Kawasan Industri Gaeseong menyampaikan kepada wartawan bahwa para pakar khusus Semenanjung Korea dan pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan jika rencana tentang pemakaian dolar Amerika untuk pemberian upah pekerja Korea Utara (Korut) dijelaskan kepada pemerintah AS, kemungkinan besar akan timbul hasil yang memuaskan.Ketua Badan Pendukung Kawasan Industri Gaeseong, Kim Jin-hyang juga menambahkan pihaknya akan menyediakan langkah penanggulangan terkait pemakaian dolar Amerika karena para tokoh AS menganggap pemakaian dolar Amerika sebagai hal yang signifikan.Saat Kawasan Industri Gaeseong beroperasi di masa lalu, para pengusaha membayar upah pekerja dan iuran asuransi bersifat pajak kepada otoritas Korut dengan menggunakan dolar Amerika.Kelompok pengusaha Kawasan Industri Gaeseong yang melakukan kunjungan ke AS pada tanggal 10-16 Juni telah menghadiri acara penjelasan Kawasan Industri Gaeseong di parlemen dan beberapa lembaga penelitian AS.