Sanksi AS terhadap Perusahaan Rusia karena Bantu Korut

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) telah memberi sanksi kepada sebuah perusahaan keuangan Rusia karena telah membantu Korea Utara dalam menghindari sanksi keuangan.Kementerian Keuangan AS mengatakan pada situs webnya pada hari Rabu (19/6/19) bahwa sebuah perusahaan keuangan Rusia bernama Russian Financial Society, menyediakan layanan keuangan kepada Industri dan Perdagangan Dandong Zhongsheng yang berbasis di China, yang memungkinkan mereka untuk mengakses sistem keuangan global dan menyalurkan dana ke program senjata nuklir Pyongyang.Perusahaan Rusia itu dituduh membuka beberapa rekening bank untuk Dandong Zhongsheng, sebuah anak perusahaan di China yang dimiliki oleh Bank Perdagangan Luar Negeri Korea Utara.Langkah itu dilakukan sehari sebelum Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari ke Korea Utara, di tengah kebuntuan negosiasi nuklir antara Washington dan Pyongyang.Pada bulan Maret lalu, departemen tersebut mengumumkan sanksi terhadap dua perusahaan pelayaran China yang melakukan bisnis dengan Korea Utara, meskipun Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari berikutnya bahwa sanksi tersebut telah dibatalkan.