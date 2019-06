Utusan Nuklir Korsel dan AS Desak Korut Kembali ke Meja Dialog

Photo : YONHAP News

Utusan nuklir utama Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mendesak Korea Utara untuk membuka kembali dialog denuklirisasi.Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Stephen Biegun mengatakan dalam pidato pembukaan acara Dialog Strategis Atlantic Council-East Asia Foundation 2019 bahwa pintu negosiasi dengan Korea Utara terbuka lebar dan dialog diharapkan tidak lama lagi akan kembali dibuka.Ditambahkannya, berbagai komunikasi antara Korea Utara dan AS tetap diadakan baik secara terbuka dan tidak terbuka melalui peran negara ketiga.Tidak disebutkan sanksi terhadap Korea Utara, namun Biegun mendesak sekali lagi agar Korea Utara kembali ke meja perundingan.Sementara itu, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Lee Do-hoon juga menekankan bahwa negosiasi dengan Korea Utara bukanlah pilihan melainkan kewajiban.Dalam kesempatan tersebut, Lee mendesak Korea Utara untuk membalas usulan dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengenai pertemuan puncak antar-Korea, sebelum Presiden AS Donald Trump berkunjung ke Seoul minggu depan.Ditambahkannya saat ini adalah 'peluang emas' bagi Korea Utara.