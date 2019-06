Kemlu AS Dukung Bantuan Pangan Kemanusiaan Korsel untuk Korut

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia (RFA) pada hari Jumat (21/6/19) memberitakan bahwa Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) belum berencana memberikan bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara (Korut). Namun pihaknya mendukung pemberian bantuan beras dari pemerintah Korea Selatan (Korsel).Dalam kontak telepon dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sebelumnya pada tanggal 7 Juni lalu, Presiden AS Donald Trump mendukung langkah pemerintah Korsel dengan mengungkapkan bahwa upaya pemberian bantuan kemanusian untuk Korut dilakukan di waktu yang tepat dan hal itu merupakan tindakan positif.Kementerian Luar Negeri AS menambahkan pentingnya penyaluran bantuan pangan tersebut kepada penduduk Korut yang sangat membutuhkan dan pihaknya mempercayai Program Pangan Dunia (WFP) akan mengawasi pembagian pangan secara teliti agar tidak dipergunakan untuk tujuan lain.