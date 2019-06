Korsel Minta Kerja Sama AS Terkait Penghentian Pembayaran Won dalam Perdagangan dengan Iran

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (21/6/19) bahwa pihaknya telah membahas langkah lanjutan terkait penghentian pengecualian sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.Pada tanggal 20 Juni lalu, delegasi pemerintah Seoul meminta kerja sama kepada AS dalam rapat yang digelar di Washington D.C, AS karena penghentian pengecualian sanksi AS terhadap Iran sejak tanggal 2 Mei lalu membuat Korea Selatan mengalami gangguan dalam perdagangan dengan Iran termasuk kegiatan ekspor, pembayaran dengan mata uang won dan sebagainya.Setelah pengecualian sanksi tersebut, impor minyak asal Iran bagi Korea Selatan dihentikan dan pembayaran biaya perdagangan dengan won antara Korea Selatan dan Iran juga turut dihentikan.Sejak Oktober 2010, Korea Selatan menggunakan sistem pembayaran dengan won untuk mencegah transaksi mata uang devisa dengan Iran melalui perundingan dengan AS. Oleh karena itu, Bank Sentral Iran dan Bank Industri Korea Selatan (IBK) membuka rekening untuk pembayaran barang perdagangan dengan won.Korea Selatan menuntut sistem pembayaran tersebut untuk ekspor dan impor produk antara dua negara yang dikecualikan dari sanksi AS, namun hal tersebut perlu dibahas dengan AS. Sehubungan dengan hal tersebut, delegasi AS menyatakan pihaknya akan mempertimbangkan kesulitan perusahaan Korea Selatan di Iran dan akan memberikan balasan dalam waktu dekat.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pihaknya akan tetap melanjutkan upaya untuk memecahkan masalah perusahaan Korea Selatan berdasarkan kerja sama dan komunikasi erat dengan AS.