Cheongwadae Menilai Positif Pertukaran Surat antara Pemimpin Korut dan AS

Photo : KBS News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae mengatakan pada hari Minggu (23/6/19) bahwa mereka mengharapkan pertukaran surat antara para pemimpin Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) untuk membantu kemajuan dialog antara kedua negara.Juru Bicara Cheongwadae Ko Min-jung mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah Korea Selatan menilai pertukaran korespondensi antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump tersebut secara positif.Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dalam kesempatan sebelumnya pernah mengatakan bahwa isi surat dari Kim kepada Trump sudah terlebih dahulu disampaikan kepadanya dari AS. Kali ini pun, isi surat dari Trump ke Kim juga telah disampaikan kepadanya.Cheongwadae secara khusus menaruh perhatian pada sebutan Kim bahwa pesan yang 'sangat menarik' termuat dalam surat dari Trump. Presiden Moon sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa ada pesan yang menarik dalam surat dari Trump ke Kim.Isi dari surat tersebut tidak diketahui dan belum jelas bagaimana kedua pihak saling mengirim surat-surat tersebut.