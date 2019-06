KOSPI Ditutup Naik 0,03% pada Senin

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) naik 0,71 poin, atau 0,03 persen, pada hari Senin (24/6/19), ditutup di angka 2.126,33.The benchmark Korea Composite Stock Price Index(KOSPI) gained point-71 point, or point-03 percent, on Monday. It ended the day at two-thousand-126-point-33.Saham teknologi KOSDAQ turun 4,95 poin, atau 0,68 persen, menutup sesi perdagangan di angka 717,69.Di pasar valuta asing, nilai mata uang won Korea menguat 7,5 won terhadap dolar Amerika, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.156,5 won.