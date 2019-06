Trump dan Pemimpin Korea Utara Saling Berkirim Surat

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa dia dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saling berkirim surat pada bulan ini.Presiden Trump memastikan kepada wartawan pada hari Senin (24/6/19) bahwa dia mengirim sebuah surat kepada Kim sebagai tanggapan atas surat yang sudah diterimanya minggu lalu dari pemimpin Kim yang berisi ucapan selamat ulang tahun.Trump juga menegaskan kembali bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan Kim.Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Minggu (23/6/19) lalu memastikan bahwa Trump telah menerima surat dari Kim.Sementara itu, AS mengumumkan bahwa Perwakilan Khusus untuk Kebijakan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun, akan datang ke Korea Selatan pada tanggal 27 Juni, menjelang lawatan presiden Trump ke Seoul akhir pekan ini.