Trump Berencana untuk Mengunjungi Zona Demiliterisasi Antara Dua Korea

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tengah mempertimbangkan untuk melawat ke zona demiliterisasi (DMZ) antara dua Korea selama kunjunannya ke Korea Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 29-30 Juni.Seorang pejabat pemerintah Korea Selatan mengatakan hal itu sedang dipertimbangkan dan ini merupakan untuk pertama kalinya bagi pejabat pemerintah mengakui kemungknan kunjungan Trump ke DMZ.Dilaporkannya, pemerintah Korea Selatan dan AS kini tengah berdiskusi mengenai hal ini.Namun seorang pejabat senior di Seoul mengatakan, tidak ada rencana bagi pertemuan puncak tiga negara bersama pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dalam kunjungan Trump ke Korea Selatan kali ini.Jika hal itu terlaksana, Trump akan menjadi presiden pertama AS yang berkunjung ke lintas perbatasan dua Korea sejak pemerintahan Moon Jae-in.