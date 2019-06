Kemenlu AS: Denuklirisasi Korea Utara Menjadi Agenda Utama dalam KTT Moon-Trump

Photo : YONHAP News

Direktur Urusan Korea Selatan di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Joey Yamamoto, pada hari Senin (24/6/19) mengemukakan bahwa masalah denuklirisasi Korea Utara akan ditempatkan menjadi prioritas utama pada agenda pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS yang akan datang.Dia juga kembali menyatakan dengan tegas mengenai posisi pemerintahan Trump dalam permintaan kenaikan pembagian biaya pertahanan kepada Korea Selatan.Direktur Yamamoto menyatakan hal tersebut dalam sebuah forum yang digelar di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) bersama Yayasan Pertukaran Internasional Korea Selatan (KF) pada hari Senin (24/6/19).Dia mengatakan tidak diragukan lagi bahwa denuklirisasi Korea Utara merupakan isu terpenting yang dihadapi Korea Selatan dan AS sehingga masalah ini menjadi agenda nomor satu dalam KTT kedua negara.Mengenai soal pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan AS, dia menjelaskan bahwa pemerintahan Trump tengah melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan pembagian biaya pertahanan secara global, termasuk Korea Selatan.Ditambahkannya, pemerintah Washington berharap dapat memulai kembali pembicaraan dengan Korea Selatan dalam pembagian pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan.