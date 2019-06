Kemlu AS Tegaskan Tekad Korsel dan AS untuk Mempertahankan Kebebasan

Photo : YONHAP News

Menjelang hari peringatan tahun ke-69 Perang Korea, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Morgan Ortagus menegaskan tekad Korea Selatan (Korsel) dan AS untuk mempertahankan kebebasan pada hari Selasa (25/6/19).Morgan Ortagus dalam akun twitter-nya menambahkan, hari peringatan terjadinya Perang Korea mengingatkan kembali keberanian tentara sekutu yang mengorbankan diri dan tekad Korsel dan AS demi kebebasan dari serangan pada masa lalu dan masa depan.Sementara itu, Kedutaan Besar Korsel di AS mengadakan acara peringatan Perang Korea ke-69 di Taman Peringatan Perang Korea di Washington DC dengan dihadiri pejabat tinggi pemerintah AS.