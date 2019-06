Film 'Along with the Gods' Laris di Jepang

Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan (Korsel) 'Along with the Gods' yang berhasil menarik 26 juta penonton di Korsel tahun lalu diputar di Jepang.Film 'Along with the Gods' seri pertama yang diputar di 42 bioskop di Jepang mulai 24 Mei lalu telah mengumpulkan pendapatan sebanyak 550 juta won.Film 'Along with the Gods' itu digemari para penonton muda di perkotaan.Berkat larisnya seri pertama ini, 'Along with the Gods' seri kedua pun akan tayang di Jepang pada minggu ini dan sebanyak 35 juta tiket telah dipesan.Hal ini merupakan prestasi luar biasa bagi perfilman Korsel di Jepang.