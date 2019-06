PBB Soroti Kepopuleran K-beauty pada Peringatan Hari UKM

Photo : YONHAP News

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti keberhasilan K-beauty dalam konferensi Hari usaha Kecil dan Menengah di markas utamanya di New York, Amerika Serikat (AS) hari Kamis (27/6/19).PBB menetapkan tanggal 27 Juni sebagai Hari Usaha Kecil dan Menengah yang diharapkan dapat secara terus-menerus menumbuhkan jumlah UKM yang berjasa pada pertumbuhan ekonomi dunia.Korea Selatan (Korsel) memimpin penetapan Hari UKM tersebut sebagai tuan rumah pertemuan Menteri Usaha Kecil dan Menengah PBB saat itu.Dalam konferensi tersebut perusahaan kosmetik Korsel, P&J Medesthetics diundang sebagai pembicara. Perusahaan itu dianggap menjadi tumpuan dalam memperluas K-beauty dengan memperkenalkan produk kosmetik Korsel kepada "Home shopping" dan distributor kosmetik AS.P&J Medesthetics telah memperkenalkan sejumlah 150 kosmetik Korsel di Homeshopping AS sejak tahun 2018.