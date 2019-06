Presiden Moon: Korut dan AS Bertemu di Panmunjeom Setelah 66 Tahun

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan rencana mereka untuk mengunjungi desa gencatan senjata Panmunjeom dan bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di sana hari Minggu (30/6/2019).Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dirinya akan berkunjung ke DMZ dan bertemu dengan Pemimpin Kim Jong-un, serta mereka saling memahami satu sama lain.Presiden Moon Jae-in dan Presiden Donald Trump menggelar KTT bilateral di Seoul pada hari Minggu, lalu mengadakan jumpa pers bersama secara resmi dan mengungkapkan rencana tersebut.Moon mengatakan kepada wartawan bahwa kedua negara telah mengonfirmasi sependapat akan denuklirisasi Semenanjung Korea dan melaksanakan kesepakatan yang dicapai antara Korea Utara dan Amerika Serikat di Singapura.Dia menambahkan bahwa KTT antar-Korea akan berlangsung di lain waktu setelah pembicaraan Trump-Kim di Panmunjeom.Pertemuan antara Pemimpin Amerika Serikat dan Korea Utara di zona demiliterisasi DMZ merupakan kali pertama dalam 66 tahun sejak berakhirnya Perang Korea.Agen perjalanan Korea Utara yang berbasis di Beijing Koryo Tours menyampaikan melalui akun Twitter-nya bahwa DMZ ditutup untuk wisatawan yang berkunjung dari sisi Korea Utara pada hari Minggu.Sehari sebelumnya, hari Sabtu (29/6/2019), Presiden Trump telah mengusulkan pertemuan dengan Kim di DMZ lewat cuitan twitternya.Pertemuan antara AS-Korut ini merupakan kali pertama setelah KTT di Hanoi, Vietnam pada bulan Februari lalu, yang dinilai gagal mengurangi perbedaan pendapat mereka dalam hal denuklirisasi.Sementara itu, dalam kesempatan ini Presiden Moon mengatakan bahwa aliansi Korea Selatan dan AS akan diperluas secara menyeluruh, termasuk dalam bidang ekonomi, serta isu regional dan global.Kedua negara sepakat bekerjasama dalam 'kebijakan arah selatan baru' dari pemerintah Korea Selatan dan juga kebijakan Indo-Pasifik (FOIP) dari pemerintah AS secara harmonis.