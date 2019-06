Trump Dorong Perusahaan Korsel untuk Memperluas Investasi di AS

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump bertemu dengan para pimpinan bisnis Korea Selatan pada hari Minggu (30/6/2019) dan meminta keberlanjutan investasi mereka di AS.Pada hari kedua kunjungan dua hari-nya di Korea Selatan, Presiden Trump bertemu dengan Wakil Presiden Samsung Electronics Lee Jae-yong, Presiden Grup SK Chey Tae-won dan Presiden Grup Lotte Shin Dong-bin, di antara pimpinan konglomerat lainnya.Sebagian besar perusahaan yang hadir baru-baru ini berinvestasi di AS atau memiliki rencana untuk melakukan hal itu.Dalam pidatonya setelah pertemuan itu, Trump secara khusus berterima kasih kepada pimpinan Lotte atas investasi-nya di AS senilai 3,6 trilyun won yang belum lama ini diumumkan. Dia juga mengatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas antara Korsel dan AS yang telah direvisi akan menguntungkan kedua pihak, dan mendorong perusahaan Korea untuk memperluas investasi di AS.