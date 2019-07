Menlu AS : AS Bernegosiasi Dengan Kementerian Luar Negeri Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan bahwa pihaknya melakukan negosiasi tingkat kerja dengan Kementerian Luar Negeri Korea Utara.Di dalam pertemuan dengan para wartawan di pangkalan militer Osan pada hari Minggu (30/6/19) lalu, Menteri Pompeo mengatakan bahwa Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun akan memimpin negosiasi tingkat kerja.Ditambahkan pula, kira-kira dua orang dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengikuti negosiasi antara dua negara, dan mereka diperkirakan adalah Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho, dan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui.Pernyataan tersebut berarti subyek utama negosiasi dengan AS diganti oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara dari sebelumnya Departemen Urusan Unifikasi Partai Buruh yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol.Dijelaskan bahwa dua pihak akan mulai bernegosiasi menjelang pertengahan bulan Juli ini, dan Menteri Pompeo tetap menjaga status pemimpin negosiasi.Media setempat menganalisis bahwa dua pihak berniat untuk aktif melakukan negosiasi setelah pertemuan diadakan kali ini, sehingga banyak pihak yang memperhatikan apakah mereka dapat menyediakan sarana baru dalam negosiasi denuklirisasi Korea Utara.