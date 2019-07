Partai Berkuasa Dan Oposisi Mengeluarkan Pandangan Positif Atas Pertemuan Pemimpin Tiga Negara

Photo : YONHAP News

Partai berkuasa dan oposisi mengeluarkan pandangan yang positif atas pertemuan pertama antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS pada hari Minggu (30/6/19).Partai Demokrat Korea menilai pertemuan tersebut sebagai pertemuan bersejarah di abad ke-21 ini dan juga petunjuk arah baru untuk perdamaian di Semenanjung Korea.Ditambahkan pula, pertemuan yang cepat dilaksanakan tanpa pembahasan lebih dulu dapat terlaksana berdasarkan aliansi kuat antara Korea Selatan dan AS serta kepercayaan antara dua Korea dan AS.Partai Kebebasan Korea menilai pertemuan kali ini sebagai sinyal baik untuk membuka negosiasi denuklirisasi yang terjebak dalam suasana kebuntuan, walaupun masih ada kesulitan untuk membuang program nuklir Korea Utara.Namun, partai itu memprihatinkan ketidakhadiran Presiden Moon Jae-in di dalam pertemuan antara Presiden Trump dan Kim Jong-un.Partai Bareunmirae juga menyatakan bahwa tidak ada peran dan keberadaan Presiden Korea Selatan di dalam pertemuan yang terlaksana di tanah Korea Selatan. Namun, mereka juga menilai tinggi atas pertemuan itu karena sosok Presiden AS yang melintasi garis demarkasi militer cukup memberikan harapan mengenai perdamaian kepada seluruh warga masyarakat.Partai Demokrasi dan Perdamaian mengatakan kerjasama bipartisan sangat dibutuhkan untuk kerjasama antara dua Korea, serta diharapkan ada hasil yang baik dalam negosiasi tingkat kerja dalam waktu dekat.