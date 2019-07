Presiden Trump : Dia Mengadakan Pertemuan Yang Menyenangkan Dengan Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump menyemangati para militer di pangkalan militer Angkatan Udara AS di Osan setelah menyelesaikan pertemuan dengan Kim Jong-un di Panmunjeom pada hari Minggu (30/6/19).Helikopter khusus Presiden Trump 'Marine One' muncul di dekat panggung pidato di pangkalan Osan seiring dengan musik rock, dan para militer menyambut Presiden yang turun dari helikopter dengan bersorak-sorai.Trump mengatakan bahwa dia tidak dapat memprediksi pertemuan kali ini, dan hasil pertemuan di Panmunjeom sangatlah baik.Ditambahkan pula, Korea Utara memiliki daya potensial, dan hubungan antara AS dan Korea Utara membaik setelah pertemuan di Singapura.Presiden Trump memperkenalkan putrinya Ivanka Trump yang merupakan penasihat senior presiden, dan Menteri Pompeo. Perkenalan tersebut ditafsirkan bahwa dia memuji-muji peranan Menteri Pompeo yang menyukseskan pertemuan antara dua Korea dan AS kali ini.Sementara, Presiden Trump kembali ke AS setelah menyelesaikan pidato di Osan yang berisi bahwa semua orang akan membaca berbagai berita yang sulit dipercayai.