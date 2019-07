Media Massa Luar Negeri Menaruh Perhatian Tinggi pada Pertemuan antara Korea Selatan, Utara dan AS

Photo : YONHAP News

Media massa luar negeri menaruh perhatian tinggi pada pertemuan mendadak antara Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump pada hari Minggu (30/6/19).Media massa utama asal AS termasuk CNN melaporkan live mulai dari KTT antara Korea Selatan dan AS, jumpa pers seusai KTT, dan pertemuan antara Korea Selatan, Korea Utara dan AS di Panmunjeom.The New York Times menilai pertemuan di Panmunjeom bahwa Trump mengambil risiko untuk membuka pintu dialog yang tertutup dengan cara diplomatik khas Trump.Sedangkan, The Washington Post mengkritik bahwa Trump makin lama mengakui Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir dan menutup matanya terhadap pelanggaran HAM.Sementara itu, media massa China menilai pertemuan antara dua Korea dan AS di Panmunjeom sebagai detik yang bersejarah.Harian resmi China, People's Daily dan kantor berita Xinhua memberikan makna besar pada pertemuan kemarin dengan mengatakan bahwa baik pertemuan trilateral maupun penginjakan kaki presiden AS ke Korea Utara terjadi untuk pertama kali dalam sejarah.NHK Jepang juga menghentikan siaran reguler, lalu menyiarkan langsung pertemuan di Panmunjeom dan menganalisis makna dan ramalan ke depan.