Moon: Pertemuan Kim Dan Trump Di DMZ Tandakan Berakhirnya Perang Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan pertemuan bersejarah di DMZ antara para pemimpin Korea Utara dan Amerika SErikat (AS) sebenarnya menandakan berakhirnya Perang Korea.Moon menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya dalam 66 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Gencatan Senjata, para pemimpin Korea Utara dan AS berjabat tangan di garis demarkasi militer, dan Presiden Amerika Serikat tanpa perlindungan khusus melewati garis demarkasi militer dan menginjakkan kaki di tanah Korea Utara dipandu oleh pemimpin Korea Utara.Pada saat yang sama, ada pertemuan tiga arah antara kedua Korea dan AS. Itu berarti, mereka tampaknya menyatakan berakhirnya permusuhan dan awal era baru perdamaian.Moon mengatakan bahwa selama kunjungan mereka ke pos penjagaan di zona demiliterisasi pada hari Minggu (30/6/19), ia sudah menjelaskan kepada Trump tentang pentingnya kawasan pabrik gabungan antar-Korea dan berapa banyak manfaat ekonomi dan keamanan yang dibawa ke Semenanjung Korea.Selama pertemuan kabinet pada hari Selasa (2/7/19), Moon berupaya untuk menambah makna pertemuan diadakan antara Presiden Trump dan Pemimpin Kim Jong-un di zona demiliterisasi.Presiden Korea Selatan memuji Trump dan Kim karena melampaui tata bahasa diplomasi konvensional dan membuat pertemuan itu terjadi.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa pertemuan Panmunjeom tersebut memungkinkan karena 'tawaran tidak konvensional' Trump melalui media sosial dan 'penerimaan berani' oleh Ketua Kim Jong-un. Pertemuan ini adalah hasil dari imajinasi luar biasa yang melampaui akal sehat.Moon menghimbau bahwa imajinasi kreatif seperti ini tidak hanya dibutuhkan di bidang seni dan budaya, tapi juga di bidang politik dan diplomatik.Dia juga meminta setiap instansi pemerintah untuk mendorong imajinasi dan gerakan berani dalam upaya menuntaskan masalah bersejarah yang rumit, seperti tercapainya denuklirisasi sepenuhnya dan rezim perdamaian permanen di Semenanjung Korea.