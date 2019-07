Kementerian Luar Negeri AS Menekankan Aliansi Kuat antara Korea Selatan dan AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pada hari Selasa (2/7/19) waktu setempat bahwa presiden Korea Selatan dan AS menegaskan kembali komitmen untuk aliansi bilateral yang ketat dan juga menekankan perlunya untuk melanjutkan kerja sama yang erat terhadap isu denuklirisasi di Semenanjung Korea.Kementerian itu mengatakan melalui jumpa pers bahwa Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump menegaskan aliansi yang tidak bisa dipecahkan antara sekutu dan berkomitmen untuk lebih memperkuat hubungan bilateral.Ditambahkannya, kedua pemimpin menegaskan kembali bahwa aliansi bilateral yang kuat adalah 'linchpin' atau tonggak utama dalam perdamaian dan keamanan di wilayah Indo-Pasifik.Kementrian juga menyampaikan bahwa kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara akhir yang sepenuhnya terverifikasi dan untuk implementasi penuh resolusi Dewan Keamanan AS terhadap Korea Utara.Presiden Trump melakukan perjalanan dua hari ke Korea Selatan pada akhir pekan lalu, di mana dia mengadakan pertemuan dadakan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di zona demiliterisasi (DMZ) di perbatasan antar-Korea dan setuju untuk melanjutkan pertemuan tingkat kerja dengan Korea Utara.