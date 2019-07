Xi Jinping : Trump Harus Melonggarkan Sanksi terhadap Korsel dalam Waktu Sesuai

Photo : YONHAP News

Presiden China Xi Jinping dalam KTT China-AS yang digelar di Jepang akhir bulan lalu mengatakan Trump perlu melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut) pada waktu yang sesuai.Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam konferensi pers terkait isu Semenanjung Korea pada Selasa (2/7/19).Wang Yi menambahkan bahwa setiap negara sedang melakukan kegiatan interaksi yang baru terkait isu Semenanjung Korea dan Xi Jinping juga telah berhasil melakukan kunjungan ke Korut.Menurut Wang Yi, Presiden China telah menyampaikan dalam pertemuan dengan Donald Trump di sela-sela KTT G20 bahwa AS harus menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan kekhawatiran Korut dan AS sendiri melalui dialog.Terkait dengan KTT Korea Selatan dan China, Wang Yi mengatakan bahwa Xi Jinping dan Moon Jae-in bertukar pendapat tentang isu Semenanjung Korea dan China mendukung upaya Korsel untuk menyelesaikan masalah itu.Wang Yi juga menilai pertemuan Trump dan Kim Jong-un di Panmunjeom sebagai pemulihan pembicaraan Korut dan AS. Dia menambahkan pertemuan itu berarti penting, kedua pihak melangkah ke arah benar dan China menyambut dan mendukung langkah itu.Kemudian Wang Yi menambahkan, di Semenanjung Korea masih ada sisa dari perang dingin di abad ke-21 ini dan kondisi memusuhi dan tidak percaya satu sama lain menghalangi proses denuklirisasi dan penetapan perdamaian.Oleh karena itu, China mengharapkan Korut dan AS segera melakukan pembicaraan dan perundingan dengan harapan mendapatkan kemajuan praktis dan nyata.