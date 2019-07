Juru Runding Nuklir AS Sebut Pembekuan Fasilitas Nuklir Korea Utara

Photo : YONHAP News

Perwakilan khusus untuk kebijakan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun menyinggung 'pembekuan fasilitas nuklir Korea Utara'.Sebuah media berbasis internet di AS mengutip sumber berita setempat pada tanggal 2 Juli waktu setempat bahwa Biegun membuat pernyataan tersebut kepada wartawan di dalam pesawat khusus Menteri Luar Negeri AS selama perjalanannya kembali ke Washington menyusul kunjungan ke Seoul pada tanggal 30 Juli.Dia menambahkan bahwa Washington tidak berniat untuk mencabut sanksi pada Korea Utara, meskipun Pyongyang menciptakan denuklirisasi yang lengkap. Disebutkannya, pemerintah AS tidak mengabaikan tujuannya menuju denuklirisasi sepenuhnya di Korea Utara.Sebelumnya Biegun telah mengungkapkan upaya pemerintahan Trump yang mengarah pada pembekuan fasilitas nuklir Korea Utara bukanlah tujuan AS. Hal ini mengisyaratkan bahwa dia berniat untuk membuat kemajuan dalam proses pembicaraan dengan Pyongyang, dimulai dengan pembekuan program nuklirnya.Selain itu, perwakilan khusus AS dilaporkan mengatakan bahwa meskipun sanksi pada Korea Utara tidak akan dicabut, pihaknya bersedia untuk memberikan bantuan dan saling membuka kantor perwakilan di negara masing-masing.Terdapat spekulasi bahwa AS mewujudkan pendekatan yang fleksibel dalam proses dialog dengan Korea Utara.