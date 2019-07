Perwakilan Baru Korea Utara untuk Dialog Tingkat Kerja dengan AS, Kim Myeong-kil

Photo : YONHAP News

Mantan duta besar Korea Utara untuk Vietnam, Kim Myeong-kil ditetapkan sebagai perwakilan baru Korea Utara untuk perundingan tingkat kerja antara Pyongyang dan Washington.Dengan demikian, Kim akan menjadi rekan baru dari Amerika Serikat (AS) Stephen Biegun.Hal ini juga menunjukkan bahwa Korea Utara telah merampungkan reformasi tim dialog dengan AS, empat bulan setelah kegagalan pertemuan putaran kedua Korea Utara dan AS di Hanoi pada bulan Februari lalu.Korea Utara telah memberi tahu pihak AS daftar nama perwakilan baru itu untuk pembicaraan tingkat kerja kedua negara, ketika Pemimpin Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump mengadakan pertemuan di desa perbatasan Panmunjom pada tanggal 30 Juni.Mantan dubes Kim pernah menghadiri pertemuan enam pihak untuk nuklir Korea Utara antara tahun 2006 hingga 2009, sebagai wakil duta besar Korea Utara untuk PBB saat itu.