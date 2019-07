Korsel Akan Diskusi dengan AS Perihal Pemulihan Wisata Gunung Geumgangsan dan Gaeseong

Photo : KBS News

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) akan berbicara dengan Amerika Serikat (AS) mengenai pemulihan wisata Gunung Geumgangsan dan Gaeseong.Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun dalam perjalanan pulangnya ke AS setelah kunjungan ke Korsel sempat mengatakan, jika Korea Utara (Korut) membekukan program senjata pembunuh massal selama perundingan yang berlangsung, maka AS dapat melakukan tindakan balasan yang sesuai seperti perbaikan hubungan diplomasi dan pemberian bantuan kemanusiaan.Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Korsel sedang membahas pemulihan wisata Gunung Geumgangsan dan Gaeseong.Wisata Gunung Geumgangsan dimulai sejak tahun 1998 dan wisata Gaeseong dimulai sejak tahun 2007, namun keduanya dihentikan pada tahun 2008.Pada umumnya, pariwisata perorangan tidak dikenakan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga Korut pun sangat menginginkan pengaktifan kembali pariwisata mereka.Mengenai pemulihan pariwisata tersebut pihak AS diketahui bertanggapan positif.Akan tetapi, Korsel terlebih dahulu akan mengupayakan agar pembicaraan Korut dan AS segera dilaksanakan, sebelum perbaikan hubungan antar-Korea.