Partai Bareunmirae: Presiden Harus Menyatakan Pembekuan Upah Minimum

Photo : YONHAP News

Ketua Fraksi Partai Bareunmirae Oh Shin-hwan mendesak Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk membekukan upah minimum dan mengubah kebijakan pemerintah Korea Selatan di dalam pidato badan negosiasi di parlemen pada hari Jumat (5/7/19).Ketua Fraksi Oh mengatakan harus mencegah guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh kenaikan upah minimum, sehingga Presiden Moon harus membekukan upah minimum tahun depan.Ditambahkan pula, kondisi ekonomi Korea Selatan semakin memburuk akibat penurunan investasi perusahaan dan ekspor, buruknya kondisi luar negeri, dan sebagainya. Situasi ekonomi saat ini diakibatkan kebijakan ekonomi yang didukung oleh peningkatan pendapatan.Oh menekankan pemerintah Korsel menghentikan kebijakan yang tidak mengeluarkan hasil dan harus mengambil langkah untuk meningkatkan daya potensial ekonomi Korea Selatan.Dia mengklaim pemerintah harus mengaktifkan investasi perusahaan melalui deregulasi dan penciptaan usaha dengan teknologi baru. Menurutnya, parlemen tambahan kali ini harus meloloskan UU terkait pengaktifan dukungan usaha teknologi baru dan deregulasi.Sehubungan dengan kapal Korea Utara, Ketua Fraksi Oh meminta kepada Partai Demokrat Korea untuk menerima investigasi pemerintah, serta juga mendesak pengunduran diri dari Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong dan Menteri Pertahanan Jeong Kyeong-doo.