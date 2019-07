Album BTS Tercatat Album yang Paling Laris di AS pada Triwulan Pertama 2019

Photo : YONHAP News

Album BTS yang dirilis pada bulan April berjudul 'MAP OF THE SOUL: PERSONA' tercatat sebagai album yang paling laris terjual di Amerika Serikat pada triwulan pertama 2019.Menurut laporan dari Nielsen's Music pada hari Jumat (5/7/19), album tersebut terjual sebanyak 312 ribu keping dan menduduki urutan pertama dalam 'Nielsen Music's Top 10 Physical Albums'.Hasil data tersebut merupakan analisa jumlah penjualan album fisik mulai tanggal 4 Januari hingga tanggal 20 Juni 2019. Selain BTS, Jonas Brothers, Backstreet Boys, Lady Gaga dan lainnya juga turut menobatkan nama mereka dalam chart tersebut.Media ekonomi AS, Forbes juga mengabarkan bahwa prestasi BTS tersebut sangat luar biasa, mengingat album BTS merupakan album musik yang bukan berbahasa Inggris.Sebelumnya, BTS tercatat dalam Guinness World Records dengan album yang paling banyak terjual diantara penyanyi Korea dengan album 'MAP OF THE SOUL: PERSONA', sebanyak 3.399.302 keping.