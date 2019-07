Negosiasi Tingkat Kerja untuk Denuklirisasi Korea Utara Dimulai

Photo : YONHAP News

Setelah KTT antara Korea Utara dan AS di Panmunjeom pada tanggal 30 Juni lalu, proses negosiasi tingkat kerja untuk denuklirisasi Korea Utara berjalan dengan cepat.Para ketua juru runding denuklirisasi Korea Utara dari Korea Selatan dan AS bertemu di Jerman pada pekan ini.Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun mengunjungi Brussel, Belgia pada tanggal 8 dan 9 Juli, dan Berlin, Jerman pada tanggal 10 dan 11 Juli mendatang.Dia akan bertemu dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon yang mengunjungi Berlin mulai tanggal 9 hingga 12 Juli mendatang.Sebelumnya, Presiden Trump menyatakan di tengah KTT di Panmunjeom bahwa negosiasi tingkat kerja akan dibuka dalam kurun waktu 2 hingga 3 pekan ke depan, sehingga pertemuan mereka tersebut diperkirakan digelar untuk mengatur jadwal terkait.Juga ada kemungkinan bahwa kontak di bawah meja dapat dilaksanakan antara Korea Utara dan AS atau dua Korea dan AS dalam waktu kunjungan Biegun ke Eropa kali ini. Namun, Kementerian Luar Negeri AS tidak memberi jawaban tertulis atas kemungkinan kontak tersebut.Pemerintah Washington tetap menegaskan tujuan mereka adalah mencapai denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya diverfikasi (FFVD). Namun, masih ada kemungkinan AS bersikap fleksibel untuk kemajuan negosiasi denuklirisasi karena Presiden Trump menekankan perbaikan hubungan dengan Korea Utara sebagai prestasi tersendiri.Apabila negosiasi tingkat kerja berjalan dengan cepat, ada kemungkinan pertemuan tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS akan digelar di Forum Keamanan ASEAN (ARF) yang digelar di Bangkok, Thailand pada tanggal 2 Agustus mendatang.