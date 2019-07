Pertukaran Swasta antara Korea Utara dan AS Tengah Dipersiapkan

Photo : KBS News

Setelah pertemuan kejutan antara Korea Utara dan AS, badan warga Korea Selatan di AS aktif melakukan pertukaran swasta dengan Korea Utara.Mereka sedang berencana untuk menampilkan mi dingin khas dari restoran Okryugwan Korea Utara di pesta bangsa Korea yang diselenggarakan di Los Angeles setiap bulan September. Pihak penyelenggara menyatakan bahwa tiga bulan lalu mereka menerima usulan dari Okryugwan di Beijing untuk hadir di pesta, dan pihaknya telah mengirim surat undangan.Untuk itu, pihak penyelenggara mengundang 30 orang termasuk lima orang juru masak, 10 orang seniman, dll.Jika peristiwa tersebut berhasil dengan sukses, hal itu bermakna penting karena delegasi budaya Korea Utara mengunjungi AS untuk pertama kalinya setelah pertemuan kejutan akhir bulan Juni lalu.Selain itu, badan lainnya di Los Angeles siap mengadakan reuni keluarga terpisah, dan para pedagang Korea Selatan di LA yang pernah mengunjungi Pyeongyang di tahun 1980-an juga tengah berencana untuk mengunjungi Korea Utara lagi untuk mendirikan pabrik di sana.Badan-badan warga Korea Selatan di AS berekspektasi tinggi bahwa pertukaran swasta serupa bermanfaat untuk menciptakan suasana perdamaian di Semenanjung Korea, namun belum dipastikan apakah mereka bisa mendapatkan izin dari pemerintah AS yang tetap memberikan sanksi kepada Korea Utara atau tidak.