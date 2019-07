Korea Selatan Pertimbangkan Kerja Sama Internasional Atas Pengetatan Ekspor Jepang

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan dipastikan tengah mempertimbangkan cara kerja sama internasional untuk meminta dukungan Amerika Serikat (AS) dalam upaya menanggapi pembatasan ekspor Jepang, bersamaan dengan perundingan dengan Jepang.Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korsel Yoo Myeong-hee mengatakan ketika ditanya tentang kemungkingan lawatannya ke AS seusai pertemuan menteri urusan ekonomi pada tanggal 8 Juli, bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai cara kerja sama internasional.Hal ini dianalisis bahwa Seoul mungkin meminta dukungan AS, karena perusahaan AS, seperti Apple, dapat terkena pukulan, jika pengetatan ekspor Jepang berdampak negatif pada produksi semikonduktor dari perusahaan Korea Selatan.Ketua Yoo mengatakan Seoul dan Tokyo masih membahas untuk membuka pertemuan bilateral. Dia juga mengungkapkan bahwa untuk saat ini masih belum tepat untuk menyampaikan tanggapan Seoul atas tuntutan Jepang dalam kasus kemungkinan penggunaan untuk kepentingan militer.