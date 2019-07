BTS Menempati Urutan Pertama di Tangga Lagu Oricon, Jepang

Photo : YONHAP News

BTS mencatat rekor tertinggi di tangga lagu mingguan Oricon, Jepang sebagai artis dari luar negeri di tengah memanasnya konflik antara Korsel dan Jepang.Menurut Oricon Chart Jepang pada hari Selasa, album single BTS 'Lights/Boy with Luv' menempati urutan pertama dengan 621 ribu poin.Poin tersebut dihitung berdasarkan jumlah penjualan album, dan BTS merupakan artis luar negeri pertama yang mendapat lebih dari 600 ribu poin.BTS juga sukses mengadakan konser 'Love Yourself : Speak Yourself' di Yanma Stadium Osaka pada tanggal 6-7, kemudian direncanakan pula konser di Shizuoka pada tanggal 13 dan 14.Menurut Bighit Entertainment, agensi BTS, mereka sedang merencanakan konser tambahan di Seoul, dan rinciannya akan diumumkan jika sudah dipastikan.