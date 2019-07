Juru Runding Denuklirisasi Korea Utara dari Korea Selatan Bertolak ke Jerman

Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon menyampaikan harapannya untuk dimulainya kembali pembicaraan tingkat kerja antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) soal denuklirisasi pada pertengahan bulan Juli.Sebelum meninggalkan Seoul menuju Berlin, Jerman pada Selasa (9/7/19), ketua Lee mengatakan kepada wartawan bahwa para pemimpin Korea Utara dan AS dalam pertemuan mereka di desa perbatasan Panmunjeom pada tanggal 30 Juni, telah sepakat untuk membuka kembali perundingan tingkat kerja dalam dua hingga tiga minggu ke depan.Ditambahkannya bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga telah menyebutkan kemungkinan diadakannya pembicaraan tingkat kerja pada pertengahan bulan Juli.Ia juga mengatakan Korea Utara dan AS mungkin tengah membahas secara intensif tentang berbagai masalah terkait, termasuk tempat penggelaran perundingan bilateral.Selain Pyongyang dan desa perbatasan Panmunjeom, Swedia, Thailand dan Mongolia disebutkan sebagai lokasi diadakannya pembicaraan itu.Ketua Lee akan mengadakan pertemuan dengan rekannya dari AS Stephen Biegun di Berlin pada tanggal 11 Juli untuk mengkoordinasikan strategi antara Seoul dan Washington, sebelum pembicaraan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS dilaksanakan.