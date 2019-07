Perwakilan Diplomatik dan Perdagangan Korsel Kunjungi AS Soal Konflik Korsel-Jepang

Photo : KBS News

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah mulai memberitahukan ketidakadilan tindakan pemerintah Jepang terhadap Korsel kepada masyarakat internasional.Dalam langkah tersebut, Ketua Urusan Perekonomian Bilateral Kementerian Luar Negeri Korsel Kim Hee-sang melakukan kunjungan ke Washington, Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (10/7/19) waktu setempat.Kim akan bertemu dengan Asisten Wakil Menteri Keuangan Urusan Perkembangan Keuangan Internasional, Roland de Marcellus untuk membicarakan isu yang akan dibahas dalam pertemuan ekonomi tingkat tinggi Korsel dan AS yang akan berlangsung dalam semester kedua tahun ini.Dalam kesempatan tersebut, Kim dan Roland akan membicarakan tindak balasan ekonomi Jepang terhadap Korsel.Kemudian, Kim akan menemui Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS urusan Asia Timur dan Pasifik, Marc Knapper dan menjelaskan dampak pembatasan ekspor bahan semikonduktor Jepang terhadap AS.Sementara Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korsel Yoo Myung-hee akan mengunjungi AS untuk menjelaskan pendapat pemerintah Korsel.Kunjungan perwakilan pemerintah Korsel ke AS bertujuan untuk memberitahukan ketidakadilan pembatasan ekspor Jepang dan menarik dukungan dari pemerintah AS terkait perihal tersebut.Beberapa sumber berita diplomatik di Washington menyampaikan bahwa AS masih mempertahankan prinsipnya untuk menegaskan hubungan Korsel, AS dan Jepang karena dampak tindakan ekspor Jepang pada perekonomian AS masih terbatas.Akan tetapi, Kementerian Luar Negeri AS menyebutkan pihaknya sedang memberi perhatian terhadap isu pembatasan ekspor Jepang.