Festival Film Korea Diadakan di Brussel, Belgia

Photo : YONHAP News

Festival film Korea diadakan di ibukota Belgia, Brussel pada hari Selasa (9/7/19).Acara yang dinamakan 'Festival Film Musim Panas Brussel' ini berlangsung di balai kota Brussel dan Teater Seni Brussel hingga tanggal 11 Juli mendatang.Festival ini memperkenalkan 100 tahun sejarah film Korea Selatan (Korsel) dengan menghadirkan sejumlah 32 film Korsel baik klasik maupun modern dengan tema 'Seoul'.Penyelenggara festival film setiap tahunnya memilih sebuah kota di suatu negara dan memperkenalkannya melalui film dari negara tersebut.Pembukaan Festival Film Musim Panas Brussel yang ke-8 tersebut dihadiri sekitar seribu orang penonton dan film 'The Good, the Bad, the Weird' yang disutradarai Kim Jee-woon diputar sebagai karya pembuka acara tersebut.Ketua Komite Penyelenggara Festival Film Musim Panas Brussel, Frederic Cornet mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan festival film kali ini selama dua tahun dan merasa senang karena berkesempatan menyoroti perfilman Korea yang menunjukkan dunia film yang paling bervariasi di antara perfilman modern.