Dubes AS untuk Filipina Ditunjuk sebagai Dubes Baru AS untuk Indonesia

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (10/7/19) menyatakan bahwa Duta Besar AS untuk Filipina Sung Kim telah ditunjuk sebagai Duta Besar AS yang baru untuk Indonesia.Gedung Putih menyampaikan bahwa Dubes Kim telah menjalani karir profesionalnya di Kementerian Luar Negeri AS bersama dengan Dubes AS untuk Korea Selatan, ketua juru runding AS untuk pertemuan enam pihak, perwakilan khusus untuk kebijakan Washington terhadap Korea Utara dan asisten wakil menteri urusan Asia Timur dan Pasifik.Kim pernah menghadiri pertemuan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS di desa perbatasan Panmunjom, menjelang pertemuan puncak kedua negara di Singapura pada akhir bulan Mei tahun lalu.Kim juga telah bekerja keras untuk mengoordinasikan rincian kesepakatan KTT tersebut bersama Menteri Luar Negeri Korea Utara saat itu, Choe Sun-hee di Singapura, hingga sehari sebelum diadakannya pertemuan antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump.