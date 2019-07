Pejabat Tinggi Korsel Mendadak Melawat AS Ditengah Konflik Seoul-Tokyo

Photo : KBS News

Seorang pejabat tinggi kantor kepresidenan Korea Selatan melakukan kunjungan mendadak ke Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (10/7/19) di tengah meningkatnya ketegangan antara Seoul dan Tokyo terkait pembatasan perdagangan Jepang.Direktur Kedua dari Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Hyun-chong, mengatakan kepada wartawan di Bandara Internasional Dulles, AS bahwa ia memiliki "banyak hal" untuk dibahas dengan para pejabat di Gedung Putih dan Kongres AS.Ketika ditanya apakah ia berencana untuk mencari mediasi AS untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antara Korea Selatan dan Jepang, Kim mengatakan bahwa masalah itu juga akan dibahas.Mengingat AS dan Korea Utara diperkirakan akan memulai kembali perundingan tingkat kerja soal denuklirisasi dalam waktu dekat, Kim mengatakan masalah itu juga akan dibahas dalam pertemuan dengan rekan-rekannya di Gedung Putih.Kepala biro urusan ekonomi bilateral di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Kim Hee-sang yang juga tiba di Washington pada hari Rabu, menyatakan akan menjelaskan pandangan Seoul dalam pertemuan dengan para pejabat AS bahwa tindakan balasan ekonomi Jepang tidak adil.Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyampaikan dalam akun twitternya bahwa asisten wakil menteri urusan Asia Timur dan Pafisik, David Stilwell akan melakukan perjalanannya ke empat negara, termasuk Korea Selatan dan Jepang mulai tanggal 11 hingga 21 Juli.