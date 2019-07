Korsel, AS Adakan Pertemuan Tingkat Kepala Divisi di Washington Bahas Isu Pembatasan Ekspor Jepang

Photo : YONHAP News

Ketua Urusan Perekonomian Bilateral Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Kim Hee-sang mengatakan Amerika Serikat (AS) menyadari keseriusan konflik Korea Selatan (Korsel) dan Jepang terkait pembatasan ekspor.Kim dalam pertemuan dengan wartawan di kantor Kementerian Luar Negeri AS pada hari Kamis (11/7/19) waktu setempat menyampaikan bahwa Korsel dan AS telah membahas masalah pembatasan ekspor Jepang dalam pertemuan tingkat kepala divisi dan pihak AS memahami masalah tersebut.Kim menambahkan, AS menaruh perhatian pada isu tersebut karena baik Korsel maupun Jepang keduanya adalah negara sekutu AS dan konflik antara kedua negara sekutunya tidak menguntungkan bagi AS.Sehubungan dengan upaya diplomasi oleh pemerintah Korsel, Kim menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan kini tengah membuat strategi dan melaksanakannya secara bersama.Kedua kementerian itu berupaya untuk menjelaskan pendapat pemerintah Korsel kepada instansi negara lain yang sudah mempunyai hubungan baik.