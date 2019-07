Kemlu AS Bersedia Lakukan Segala Upaya untuk Perkuat Hubungan Korsel, AS, dan Jepang

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (11/7/19) waktu setempat menyatakan pihaknya akan melakukan segala upaya untuk memperkuat hubungan trilateral dengan Korea Selatan (Korsel) dan Jepang.Pendapat Kementerian Luar Negeri AS ini dapat ditafsirkan bahwa AS akan mengambil peran sebagai penengah dalam konflik Korsel dan Jepang akibat tindakan balasan ekonomi Jepang.Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Morgan Ortagus dalam pengarahan kementerian terkait pada hari itu mengatakan bahwa Korsel maupun AS adalah sahabat AS dan pemerintah AS secara langsung ataupun tidak langsung akan mengambil segala bentuk langkah untuk memperkuat hubungan bilateral maupun trilateral.Ortagus menambahkan, hubungan dengan Korsel maupun dengan Jepang bagi AS sangatlah penting dan ketiga negara selalu berbagi informasi tentang segala perihal di wilayah Indo-Pasifik dan seluruh dunia.Sebutan Morgan tersebut menyatakan sikap AS tampaknya lebih positif daripada sebelumnya mengenai konflik Korsel dan Jepang yang kian memuncak.Sehubungan dengan itu, sebagian pihak menyebutkan bahwa AS kemungkinan akan mengambil peran penengah dalam konflik Korsel dan Jepang tersebut.