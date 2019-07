Populasi Korut Lampaui 25,5 Juta Orang pada Tahun 2019

Photo : YONHAP News

Total populasi Korea Utara diproyeksikan akan tumbuh sedikit tahun ini menjadi sekitar 25,5 juta orang, menurut sensus data Amerika Serikat. Voice of America (VOA) melaporkan pada hari Jumat (12/7/19) bahwa biro sensus Amerika Serikat telah memberikan presentasi perkiraan populasi tersebut dalam rangka memperingati Data Populasi Dunia PBB pada hari Kamis (11/7/19).Laporan itu mengatakan data biro mematok populasi 2019 Korea Utara di 25.513.000 orang, sedikit lebih tinggi dari perkiraan tahun 2018 dari 25.381.000 orang dan sekitar setengah persen lebih tinggi dari perkiraan tahun 2015.Populasi Korea Utara diproyeksikan akan tumbuh menjadi 26.240.000 orang pada tahun 2025.Data juga menunjukkan bahwa tingkat kesuburan Korea Utara pada tahun 2019 adalah 1,9, jauh lebih tinggi daripada Korea Selatan yang rata-rata angka kesuburannya berada pada titik 0,98 pada tahun lalu menurut pemerintah Seoul.Perkiraan kasar angka kelahiran Korea Utara diperkirakan 15 kelahiran per seribu orang, yang berbanding besar dengan perkiraan angka kelahiran Korea Selatan 6,4 per seribu orang.Biro tersebut mengatakan rata-rata harapan hidup orang Korea Utara adalah 71 tahun, sementara rata-rata harapan hidup orang Korea Selatan adalah 83 tahun.Ia juga mengatakan bahwa tingkat kematian bayi baru lahir Korea Utara adalah 21 per seribu orang, tujuh kali lebih tinggi daripada bayi Korea Selatan.