Choson Sinbo: Jika AS Mempercayai Terlebih Dahulu, Korut Ambil Tindakan yang Sesuai

Photo : KBS News

Surat kabar pro-Korea Utara yang berbasis di Jepang, Choson Sinbo, menegaskan Amerika Serikat (AS) harus mengambil langkah yang mempercayakan Korea Utara (Korut) demi memajukan pembicaraan Korut dan AS.Choson Sinbo dalam artikel berjudul 'Proses perundingan Korut dan AS yang ditetapkan melalui pertemuan di Panmunjeom' pada hari Jumat (12/7/19) menyebutkan bahwa Korea Utara berjanji untuk melakukan tindakan yang sesuai jika AS mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan kepercayaan.Surat kabar itu menegaskan bahwa perhitungan yang dikeluarkan AS harus adil dan nyata.Choson Sinbo menambahkan pihak perunding AS harus bersikap benar dan dapat mengeluarkan metode baru dan kedua belah pihak harus melakukan pekerjaan masing-masing demi denuklirisasi yang lengkap.Surat kabar Choson Sinbo juga menyatakan pemimpin Korut dan AS telah mengonfirmasi pemulihan pertemuan kedua pihak dan menetapkan arah pertemuan tingkat kerja agar tidak mengulangi pembicaraan yang tidak membuahkan hasil seperti pertemuan di Hanoi.