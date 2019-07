Para Pejabat AS Berbagi Keprihatinan atas Ketegangan Korea Selatan-Jepang

Photo : YONHAP News

Direktur Kedua dari Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Hyun-chong mengatakan sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) menggambarkan keprihatinan dengan mengatakan bahwa ketegangan antara Korea Selatan dan Jepang atas pengetatan ekspor Tokyo terhadap Seoul dirasa tidak kondusif untuk kerja sama trilateral antara ketiga negara.Kim membuat pernyataan tersebut kepada wartawan pada hari Sabtu (13/7/19) sebelum mengakhiri kunjungan empat harinya di Washington.Di Bandara Internasional Dulles, Washington, Kim menuturkan bahwa dirinya telah bertemu dengan para pejabat pemerintahan AS, Kongres dan lembaga kajian, kemudian menjelaskan ketidakadilan tindakan sepihak Jepang yang berdampak pada situasi keamanan antara Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang.Dia mengatakan semua pejabat yang ditemuinya berbagi pemahaman tentang kekhawatiran atas perselisihan perdagangan antara Seoul dan Tokyo dan itulah mengapa Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan akan melakukan segala hal untuk mempertahankan kerja sama antara ketiga negara.Namun, Kim mengatakan bahwa pejabat AS belum berbicara mengenai 'mediasi'.Selama perjalanan ke AS, Kim bertemu dengan pejabat kepala staf Gedung Putih Mick Mulvaney, Perwakilan Dagang AS, Robert Lighthizer dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional, Charles Kupperman.