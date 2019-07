AS Usul Pembicaraan Tingkat Kerja dengan Korut Pekan Ini

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mengusulkan kepada Korea Utara agar kedua pihak mengadakan pembicaraan tingkat kerja minggu ini untuk membahas proses denuklirisasi.Menurut sumber berita diplomatik pada hari Minggu (14/7/19), AS membuat usul tersebut melalui sebuah saluran diplomatik dan tengah menunggu tanggapannya.Washington dilaporkan tidak menyarankan tempat khusus untuk perundingan dan siap untuk mengadakan pertemuan di tempat yang diusulkan Korea Utara. Desa gencatan senjata Panmunjom di perbatasan antar-Korea, Pyongyang dan Swedia disebut-sebut sebagai tempat yang memungkinkan.AS dikatakan berharap untuk melanjutkan pembicaraan tingkat kerja selambat-lambatnya minggu depan untuk membuat dasar bagi kemungkinan pembicaraan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho di sela-sela forum keamanan regional yang akan diadakan pada awal bulan depan di Bangkok, Thailand.