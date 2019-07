Putusan Petisi Antidumping terhadap Produsen Staples Korsel Diumumkan Minggu Depan

Photo : KBS News

Amerika Serikat (AS) akan segera memutuskan petisi antidumping yang diajukan terhadap lebih dari selusin perusahaan Korea Selatan oleh Kyocera Senco Industrial Tools.Komisi Perdagangan Internasional AS diharapkan untuk membuat keputusan pendahuluan pada hari Senin (22/7/19) depan tentang petisi impor terhadap beberapa bahan staples baja bersusun dari 15 perusahaan Korea Selatan.Komisi tersebut akan memutuskan apakah produk yang dituduh telah menyebabkan kerugian di pasar Amerika Serikat.Kyocera Senco Industrial Tools mengajukan petisi pada tanggal 6 Juni terhadap 140 perusahaan dari Korea Selatan, China dan Taiwan, dengan menuduh mereka membuang staples bersusun ke pasar AS dan merusak kompetisi.Perusahaan tersebut mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan ini menjual kebutuhan pokok baja mereka di AS dengan harga di bawah nilai pasar, dengan mengatakan bahwa margin dumping adalah 10,23 hingga 14,25 persen untuk produk-produk pokok dari perusahaan-perusahaan Korea Selatan.China menempati urutan pertama di pasar staples AS dengan pangsa pasar terbesar, diikuti oleh Korea Selatan dan Jepang.Kyocera yang berbasis di Kyoto memiliki 100 persen kepemilikan saham di Kyocera Senco Industrial Tools setelah mengambil alih kendali Senco Brands pada tahun 2017.