Pompeo Ingin AS dan Korut Lebih Kreatif dalam Bernegosiasi

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada hari Senin (15/7/19) menyerukan AS dan Korea Utara untuk lebih kreatif dalam pembicaraan denuklirisasi.Menurut kantor berita Reuters pada hari Selasa (16/7/19), Pompeo menyampaikan dalam sebuah wawancara radio bahwa dirinya berharap Korea Utara akan datang ke meja runding dengan membawa ide-ide yang tidak mereka miliki sebelumnya dan AS pun diharapkan dapat sedikit lebih kreatif.Ditambahkan pula bahwa misi Washington untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara yang sepenuhnya dan terverifikasi tidak berubah dan menekankan bahwa ini tetap menjadi tujuan dalam setiap negosiasi yang akan datang.Pernyataan Pompeo tersebut muncul tidak lama setelah pertemuan dadakan di desa perbatasan Panmunjom antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada tanggal 30 Juni lalu.