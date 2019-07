Trump Sebutkan Adanya Kemungkinan Perubahan dalam Sanksi Terhadap Korut

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada hari Selasa (16/7/19) bahwa pemerintahannya telah membuat "kemajuan luar biasa" dengan Korea Utara dan tidak merasa terdesak untuk mencapai kesepakatan dengan Pyongyang mengenai denuklirisasi dan sanksi terhadap negara komunis tersebut.Selama rapat kabinet di Gedung Putih, Trump mengatakan dalam hal berurusan dengan Pyongyang, pada akhirnya "hal-hal baik akan terjadi" dengan Korea Utara.Trump juga menegaskan kembali bahwa sanksi terhadap negara komunis tersebut tetap diberlakukan secara keseluruhan, tetapi ia yakin bahwa negaranya dapat melakukan sesuatu yang "sangat baik" untuk Korea Utara dan dunia pada titik tertentu.Pernyataan itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengkritik latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS, dengan memperingatkan bahwa permulaan kembali pembicaraan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS akan terpengaruh jika AS melanjutkan latihan militer yang dijadwalkan pada bulan depan.